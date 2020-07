Ein bislang unbekannter Junge soll am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen Stein von einer Fußgängerbrücke auf die Landesstraße 558 geworfen haben. Ein 69-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei Bruchsal, da die Frontscheibe seines Autos getroffen und leicht beschädigt worden sei. Der Junge lief demnach in Richtung Südstadt. Er soll etwa 10 bis 14 Jahre alt und schlank sein und kurze dunkle Haare haben. Der Junge trug ein kariertes Hemd und hatte einen Tretroller dabei. Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251 7260, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.