Montagnacht schloss sich ein 13-jähriger Junge aus der Wohnung der Familie in Freckenfeld aus. Danach konnte er seine Mutter nicht verständigen, die zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war. Ein Passant bemerkte den hilflosen Jungen und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte informierten die Mutter und beruhigten den Jungen vor Ort. „Die eintreffende Mutter öffnete die Wohnungstür und begleitete ihren sichtlich erleichterten Sohn in sein Zimmer“, heißt es in der Meldung der Polizei.