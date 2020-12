Am letzten Dienstagabend wurde die Polizei wegen einer Schlägerei im Lauxengarten in Lingenfeld alarmiert. Dort warfen mehrere Jugendliche Mülltonnen um und beschädigten zur Abholung bereitgestellte Müllsäcke. Ein 49-jähriger Anwohner und seine Ehefrau stellten die Jugendlichen zur Rede und wurden dabei tätlich angegriffen und leicht verletzt. Auf der Flucht in Richtung Germersheim griffen sie zudem einen weiteren Zeugen tätlich an, so die Polizei. Durch Hinweise konnte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Germersheim ermittelt werden. Die Ermittlungsarbeiten der Jugendsachbearbeiter sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.