Für manche Menschen war die Sommernacht wohl deutlich zu warm: Am frühen Mittwochmorgen gegen 0.20 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Randalierer am Bahnhof in Bellheim gemeldet. Ein 18-Jähriger aus Germersheim habe angetroffen und in einem Gespräch zunächst beruhigt werden können, heißt es im Polizeibericht.

Beim Eintreffen seiner 17-jährigen Freundin aus Bellheim sei der Mann jedoch plötzlich ausgerastet und habe versucht, die Polizisten zu schlagen, weshalb er gefesselt werden musste. Damit nicht genug: Er spukte mehrfach in den Streifenwagen und versuchte diesen durch Tritte zu beschädigen. Außerdem wurden die Polizisten lautstark durch ihn mehrfach bedroht und beleidigt. Seine Freundin versuchte zu ihm zu gelangen und schlug hierfür einer Polizistin mehrfach auf den Arm, sodass sie ebenfalls gefesselt werden musste.

Beide wurden in hinzugerufene Rettungswägen verbracht und aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Durch die Angriffe wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Gegen den 18-Jährigen und die 17-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Die Polizei Germersheim weist in ihrer Meldung darauf hin, dass Polizeibeamte immer wieder Opfer von Gewalt würden. Jede dieser Gewaltanwendungen werde strafrechtlich verfolgt.