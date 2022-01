Zwei junge Männer randalierten am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt. Sie wurden von Zeugen dabei beobachtet, wie sie Fahrräder umwarfen und mindestens zwei geparkte Autos beschädigten. Ein Zeuge verständigte die Polizei, als er gegen 0.15 Uhr die insgesamt vierköpfige Gruppe junger Männer am Kronenplatz wahrnahm, die offenbar abgestellte Fahrräder umwarfen und darauf herumtraten. Die vier Personen wurden durch Polizeibeamte festgenommen. Es stellte sich heraus, dass nur zwei der vier Jungs tatsächlich die Fahrzeuge beschädigt hatten. Die beiden sind 18 und 19 Jahre alt. Bislang konnten ein beschädigtes Auto und ein beschädigtes Motorrad festgestellt werden. Wie viele und welche Fahrräder beschädigt wurden ist bislang unklar. Die beiden Randalierer waren von der Brunnenstraße über die Zähringerstraße in Richtung Marktplatz unterwegs. Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0721 6663311 in Verbindung setzen.