Aus einer Gruppe junger Männer heraus wurden am frühen Samstagmorgen mehrere Sachbeschädigungen begangen, teilt die Polizei mit. Von Zeugen wurde eine Gruppe junger Männer von 21 und 22 Jahren gegen 4 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße beobachtet. Ein 21-Jähriger warf dort sein Fahrrad gegen einen geparktes Auto und verursachte einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Die Gruppe lief weiter zur Rüppurrer Straße, wo der 21-Jährige auf eine Mauer stieg und von dort auf einen abgestellten E-Scooter sprang. An der Kreuzung zur Philipp-Reis-Straße rissen die jungen Männer ein Verteilergehäuse einer Behelfsampel ab und verursachte einen Schaden von geschätzten 5000 Euro. Die Gruppe konnte schließlich an der Schützenstraße angehalten und kontrolliert werden.