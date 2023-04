Zwei 18-Jährige wurden am Montagabend auf einem Parkplatz nahe des Karlsruher Messplatzes Opfer eines schweren Raubes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befanden sich die beiden jungen Männer gegen 22.40 Uhr auf dem Weg zu ihrem auf dem Gelände des Alten Schlachthofs geparkten Autos, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen wurden. Nach einer kurzen Unterhaltung zog einer der Männer offenbar unvermittelt eine Pistole aus seinem Hosenbund und bedrohte die 18-Jährigen. Der Täter forderte die Geldbeutel, nahm das Bargeld an sich und flüchtete mit seinem Begleiter zu Fuß in Richtung Messplatz. Die Fahndung der Polizei führte wenig später zur vorläufigen Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den bislang noch unbekannten Täter, der die Waffe mit sich führte, beschrieben die Tatopfer als circa 17 bis 18 Jahre alt, 165 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte auffallend breite Augenbrauen, schwarze nach hinten gestylte Haare und trug einen weißen Jogginganzug. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555.