Am Mittwoch um 23 Uhr meldeten Anwohner des Schwanenweihers in der Jahnstraße, dass sie sich durch lärmende Jugendliche in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Die Polizei traf elf Jugendliche und Heranwachsende an, die gemeinsam den Beginn der Sommerferien feierten und reichlich Alkohol konsumierten. Ein 20-Jähriger und eine gleichaltrige Frau waren mit ihren Autos zu dem Treffpunkt gekommen. Beide rochen laut Polizei nach Alkohol. Der Test bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 0,99 Promille, bei der jungen Frau einen Wert von 1,21 Promille. Ihre Autoschlüssel zogen die Beamten ein.