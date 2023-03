Eine 15-jährige Ladendiebin wurde am Freitag gegen 20.15 Uhr von Mitarbeiterinnen einer Drogeriefiliale in Rheinzabern gestellt. Die junge Frau hatte Make-Up-Produkte im Wert von 38 Euro eingesteckt und wollte ohne diese zu bezahlen den Laden verlassen. Als der Alarm auslöste wurde sie von Mitarbeiterinnen aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet, so die Polizei.