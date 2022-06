Mit einem umweltbezogenen Training beteiligten sich die Minis und die F-Jugend der Handballabteilung des TV Hagenbach an der Umweltwoche im Ort. Es gab verschiedene Projekte mit unterschiedlichen zu lösenden Aufgaben. Dazu gehörte zum einen die Mülltrennung. Aber sie mussten auch mit dem Handball um Papierblumen prellen, ohne auf sie zu treten. „Dabei wurde den Kindern bei dieser Trainingseinheit erklärt, wie wichtig die Umwelt für uns ist“, sagt Trainerin Eva-Maria David. Zudem konnte jedes Kind, das Lust und Laune hatte, ein Bild zum Thema „Wie stelle ich mir meine Umwelt vor“ malen, kleben oder basteln. Am Freitag, 3. Juni wird diese Bilderausstellung während des Ludwigplatz-Marktes im Rathaus gezeigt. Jedes Kind, das in einem TV-Hagenbach-Handball-Kleidungsstück in der Ausstellung vorbei schaut, bekommt eine kleine Überraschung.