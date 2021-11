Einer 26-Jährigen wurde am Samstagmittag im Bereich des Kronenplatzes Bargeld geraubt. Die Frau befand sich gegen 12.45 Uhr im Bereich des Kronenplatzes, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Dieser forderte zunächst Geld von der Frau. Als sie dies verweigerte, versetzte er der 26-Jährigen einen Faustschlag in den Rücken, nahm Bargeld aus der Geldbörse und ging davon. Die Frau verständigte kurz darauf die Polizei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Der Täter wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, mit südländischem Aussehen und von korpulenter Statur. Er hatte schwarze Haare, einen Vollbart und eine auffallende Tätowierung am linken Unterarm.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.