In der Nacht auf Dienstag wurde eine 23-jährige Frau Opfer eines versuchten Raubes. Nach ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes wurde die junge Frau gegen 23.35 Uhr bei Betreten eines Mehrfamilienhauses in der Amalienstraße von einem Mann in den Flur geschubst und anschließend gegen die Wand gedrückt. Dort hielt er ihr den Mund zu und verlangte Bargeld von ihr. Da sie angab keines bei sich zu haben, versuchte er ihr die Handtasche zu entreißen, was durch hinzukommende Zeugen verhindert wurde. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Durch eine Täterbeschreibung konnte ein 48-Jähriger als Verdächtiger ausfindig gemacht, teilt die Polizei mit. Ob der 48-Jährige mit der Tat in Verbindung zu bringen ist, bedarf weiterer Ermittlungen.