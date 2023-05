Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In vielen Ortskernen stehen alte Häuser, die auf neue Besitzer warten. Interessenten schrecken oft vor den aufwendigen Renovierungen zurück. Nicht so Vivien Steiner. Sie hat ein Fachwerkhaus gekauft, das sie in Eigenleistung sanieren will. Jeden Tag wartet eine neue Herausforderung auf sie.

Ein großes Fest werde in diesem Jahr in dem weitläufigen Anwesen in der Obergasse auf jeden Fall noch gefeiert, kündigt Vivien Steiner an. Denn das Fachwerkhaus wird 300 Jahre alt, 1722 wurde