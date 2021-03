Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Dienstag gegen 11 Uhr in der Ludwigstraße in Wörth. Dort war eine 82-jährige Dame mit ihrem Rollator unterwegs, als plötzlich eine junge Frau die im Korb abgelegte Handtasche an sich nahm. Die Seniorin wollte die Handtasche noch festhalten, die ihr jedoch von der Täterin entrissen wurde. Diese wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß. Die junge Frau war bekleidet mit einer grünen Jacke mit Pelzkragen und einer schwarzen Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de