Offenbar völlig unvermittelt ist am Donnerstagabend eine 22-Jährige bei der Straßenbahnhaltestelle „Kußmaulstraße“ in Karlsruhe von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Nach den derzeitigen Ermittlungen war die junge Frau gegen 18.15 Uhr unterwegs, als ihr ein Mann plötzlich ins Gesicht schlug. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Täter folgte ihr noch kurz, entfernte sich aber dann in unbekannte Richtung. Der Mann soll etwa 180 cm groß gewesen sein. Er habe blonde Haare und blaue Augen gehabt und sei mit einem hellem T-Shirt mit Aufdruck, einer dunkle Cargohose und Sandalen bekleidet gewesen. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0721/666-3611.