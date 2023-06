Was interessiert Kinder und Jugendliche im Ort? Was macht ihnen Spaß? Vorschläge können Jungbürger beim zweiten Info-Tag des Westheimer Jugendtreffs am Montag, 12. Juni, 16.30 Uhr, im Treff in der Industriestraße 5 äußern. Der Jugendtreff befindet sich im Neuaufbau mit dem Ziel sich für alle Altersgruppen und Interessen breit aufzustellen. Beim ersten Info-Tag am 13. März war die Resonanz laut zuständigem Beigeordnetem Gerhard Weiss (FWG) zwar „bescheiden“, das Treffen „vom Inhalt her aber sehr gut“. Zwei Jungs und drei Mädchen im Alter zwischen neun und 15 Jahren sowie ein Elternteil waren anwesend. Eine Erkenntnis des ersten Treffens: Die Jungbürger wollen sich kreativ beschäftigen und freuen sich, dass künftig Werken und Basteln angeboten wird. Der Beigeordnete sowie die Betreuer Ingrid Wetzel, Lennard Weiss und Jugendpfleger Mateusz Wloka hoffen auf große Resonanz bei dem zweiten Info-Tag.