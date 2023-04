Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob im Studium, seinem Buch oder bei der Arbeit in der Nachrichtenredaktion des ZDF: Politische Themen bestimmen den Alltag des Steinweilerers Clemens Traub. Über politische Probleme in der Öffentlichkeit, seine Meinung zur Klimaliste und die Licht- und Schattenseiten eines jungen Autors.

Gut ein Jahr ist es her, als der Steinweilerer Clemens Traub sein erstes Buch veröffentlichte. „Future for Fridays – Die Streitschrift eines jungen Fridays for Future-Kritikers.“ Seine