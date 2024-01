Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Neuzugang bei der Landjugend Lingenfeld hat Traummaße. Damit auch die Optik stimmt, greifen die jungen Frauen und Männer zu Farbe und Pinsel. Ein Wagen für Fasnachtsumzüge entsteht.

Frostig ist es in der Halle von Landwirt Günther Amourette in der Mechtersheimer Straße in Römerberg. Die Mitglieder der Lingenfelder Landjugend sind trotzdem froh, dort zumindest zeitweise einen Unterstellplatz für ihren Wagen gefunden zu haben.