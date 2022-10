Wer die Jugendleiter-Card (JuleiCa) erwerben möchte, hat dazu im November Gelegenheit. Anmelden können sich Interessierte ab 16 Jahren, die entweder bereits in der Jugendarbeit aktiv sind oder sich künftig ehrenamtlich in einem Verein engagieren möchten. Die Schulung ist vom 4. bis 6. November und vom 11. bis 13. November im Mehrgenerationenhauses Wörth. An den Freitagsterminen beginnt die Schulung jeweils ab 18 Uhr. Die Seminargebühr beträgt 35 Euro pro Person. Anmeldung und weitere Informationen beim Kreisjugendamt Germersheim, Jeanette Zikko-Giessen und Heike Hafner, Telefon 07274 53-372, E-Mail: kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de.