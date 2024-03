Das Jugendzentrum in Lingenfeld kann nach dem Brand vor knapp zwei Jahren bislang nur teilweise genutzt werden. Die Renovierung dauert an, ein Ende ist jedoch in Sicht.

Es war ein freudiger Termin, zu dem Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) und der Jugendpfleger der Gemeinde Bodo Redner eingeladen haben. Eine Delegation des Fördervereins Star Care von den Mercedes-Benz-Werken aus Wörth war zu Gast im Jugendzentrum. Grund für den Besuch war, dass der Verein eine Spende in Höhe von 1500 Euro übergab, die unter anderem in einen neuen Tischkicker investiert werden soll.

Nach Angaben der Ortsgemeinde wurden bei dem Brand auch Teile des Mobiliars, der Billardtisch und der Kicker in Mitleidenschaft gezogen. Ein Teil der Spielgeräte kann dank der Spende nun neu angeschafft werden. Kropfreiter erklärte den Anwesenden einer Mitteilung zufolge, wie wichtig die Jugendarbeit für die Gemeinde als präventive Maßnahme für den Jugendschutz ist und dass sie als Stärkung der Resilienz der Jugendlichen dient.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten

Laut Jugendpfleger Bodo Redner kann derzeit nur ein kleiner Teil des Jugendzentrums genutzt werden, weil noch Renovierungsarbeiten anstehen. Das Jugendzentrum, das in Holzständerbauweise errichtet ist, wurde bei dem Brand stark beschädigt. Bei den Sanierungsarbeiten musste unter anderem die Holzverkleidung auf einer Seite, Teile des Dachs, die Elektrik und der Boden erneuert werden. Der Verursacher des Feuers wurde nicht ausfindig gemacht.

Von der Gemeinde heißt es, dass das Jugendzentrum möglicherweise nach den Sommerferien wieder vollständig für Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht. Nach Angaben der Ortsgemeinde wird die Einrichtung von rund 50 Besuchern genutzt. Die Gemeinde und der Förderverein Star Care wollen für eine mögliche weitere Unterstützung für das Außengelände weiter in Kontakt bleiben.