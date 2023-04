Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Jugendzentrum in Hagenbach hat geschlossen. Von Langeweile ist selbst am Telefon bei Jugendpflegerin Miriam Zenker allerdings nichts zu spüren. Sie will weiterhin für die Kinder und Jugendlichen da sein.

Einfach mal am Telefon reden oder sich an den zahlreichen Online-Aktionen beteiligen, zählt sie ihre Angebote auf. „Mir macht die Internet-Arbeit Spaß und die Stadt hat in den vergangenen