Das Jugendzentrum Hagenbach bietet unter dem Motto „Herbstferien mit Aktivitäten und Spaß“ein Ferienprogramm für Kinder von sieben bis elf Jahren an. Beginn ist am Montag, 14. Oktober, ab 14 Uhr mit einer Fahrradtour, danach gibt’s Outdoor-Kochen, Filmabend mit Übernachtung und Frühstück am nächsten Tag. Am Mittwoch trifft man sich um 10 Uhr im Kandeler Kletterpark. Donnerstag ist ab 9 Uhr Kerzengießen. An allen Tagen ist offener Betrieb im Jugendzentrum. Weitere Infos gibt es unter Telefon 015146160372 oder per E-Mail an juz-hagenbach@web.de.