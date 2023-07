Etwa 55 Kinder und Jugendliche plus Begleitpersonen aus dem Landkreis Germersheim besuchen in den Sommerferien den polnischen Partnerlandkreis Krotoszyn. Vom 26. bis 29 Juli treffen sich die jungen Mitglieder der Feuerwehren und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zum gemeinsamen Zeltlager. Nach mehrjähriger Zwangspause wird diesen feste „Bestandteil unserer Partnerschaft“ wieder angeboten, wie Landrat Fritz Brechtel sagt. „Ich unterstütze es sehr, dass junge Menschen unterschiedlicher Länder Kontakte knüpfen und gemeinsam Zeit verbringen, denn nur so können das Miteinander und ein Zusammenhalt über Grenzen hinweg wachsen.“

Auf dem Programm stehen sportliche Angebote, Ausflüge in die Umgebung und in Museen, nach Posen oder Breslau und vor allem ausreichend gesellige Zeit im Camp. Organisiert wird das Lager vor Ort von der Feuerwehr Krotoszyn. Im Landkreis Germersheim organisiert Mathias Deubig von der Kreisverwaltung die Fahrt. Die Buskosten übernimmt der Landkreis Germersheim. Gefördert wird die Begegnung zudem vom deutsch-polnischen Jugendwerk. Brechtel weist darauf hin, dass auch andere Vereine, Organisationen und Gruppen aus dem Kreis bei Fahrten in den polnischen Landkreis unterstützt werden können. Interessierte melden sich per Mail an a.seefeldt@kreis-germersheim.de oder unter Telefon 07274 53-405.