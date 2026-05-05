Ein wichtiger Schritt für die Verbesserung der Jugendarbeit im Wörther Ortsbezirk Schaidt: Der neue Jugendtreff im Bürgerhaus wurde offiziell eröffnet.

Rund 40 Kinder und Jugendliche und fast ebenso viele Erwachsene waren am 28. April bei strahlendem Wetter zur Eröffnungsfeier für den neuen Jugendtreff gekommen. Sie nutzten dabei die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten und den Außenbereich zu erkunden. Neben Mitgliedern des Stadtrats und des Ortsbeirats Schaidt sowie Ortsvorsteher Hartmut Kechler war auch Bürgermeister Steffen Weiß zur Eröffnung gekommen. Weiß sagte, dass der Jugendtreff ein wichtiges ergänzendes Angebot zur Grundschule und zur Nachmittagsbetreuung sei. Er unterstrich damit die Bedeutung dieser Jugendeinrichtung für den Ortsbezirk. Die Stadt sei froh über die Kooperation mit dem Internationalen Bund als Träger des Jugendtreffs.

Was im Jugendtreff so alles möglich ist, zeigte sich gleich am ersten Tag. Am Reflextisch und im Subsoccer-Käfig wurde sportlicher Ehrgeiz geweckt, während auf der Play-Station 5 die Welt von Minecraft zum Leben erwachte. Kreativangebote luden zum Mitmachen ein, und bei Snacks und Gesprächen lernten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Einrichtung kennen.

In den kommenden Wochen soll der Jugendtreff gemeinsam mit den jungen Besuchern weiter gestaltet werden, ganz im Sinne der Partizipation, wie die Stadtverwaltung betont. Geplant sind unter anderem die gemeinsame Auswahl von Vorhängen und Einrichtungsgegenständen sowie die Entwicklung weiterer Spiel- und Freizeitangebote. So soll nach dem Wunsch der Verantwortlichen ein Ort entstehen, „der wirklich für die Jugendlichen des Ortsbezirks ist und von ihnen mitgestaltet werden kann“.

Ab sofort öffnet der Jugendtreff in Schaidt für alle Kinder (ab der ersten Grundschulklasse) und Jugendliche jeden Dienstag von 15 bis 20 Uhr seine Türen.