VG Lingenfeld. Seit Anfang des Jahres war die Jugendpfleger-Stelle in der Verbandsgemeinde Lingenfeld vakant. Nach längerer Suche ist ein geeigneter Kandidat gefunden worden. Er nimmt in der kommenden Woche seine Arbeit auf.

Der Neue heißt Piotr Wloka und tritt die Nachfolge von Hanna Sehmisch an, die erst im Oktober 2020 bei der Verbandsgemeinde Lingenfeld eingestiegen und damals der langjährigen Jugendpflegerin Traudel Siegfarth nachgefolgt war. „Beide Seiten haben irgendwann festgestellt, dass es nicht mehr passt“, erklärt die zweite Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD), warum es nun schon wieder einen Wechsel auf der Jugendpfleger-Stelle gibt. Der Arbeitsmarkt in diesem Bereich sei aber leer gefegt, weshalb die Suche nach einem Nachfolger etliche Monate gedauert habe. Ein Bewerber, dem schon zugesagt war, sei im Sommer wieder abgesprungen.

Wloka, dessen Einstellung der Verbandsgemeinderat diese Woche absegnete, ist 52 Jahre alt und wohnt in Neustadt. Der Jugend- und Heimerzieher hat in der Vergangenheit in Neustadt und Haßloch mit Jugendlichen gearbeitet. Er war außerdem mehrere Jahre als Mediengestalter tätig.