Am Sonntag, 17. Juli, wird in Knittelsheim ein neues Jugendparlament gewählt. In welcher Form die Wahl stattfindet, ist derzeit noch offen. Laut Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) will Kaja Lindenthal, die neue Jugendpflegerin der VG Bellheim, mithelfen, Jugendliche für das Gremium zu werben. Das aktuell amtierende siebenköpfige vierte Jugendparlament wurde am 14. Oktober 2018 gewählt. Die Amtszeit beträgt normalerweise drei Jahre – und hat sich wegen der Corona-Pandemie verlängert.