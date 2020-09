Liebe Kinder und Jugendlichen, im Gegensatz zu uns Nagern oder anderem Getier habt ihr einen großen Vorteil: Ihr könnt reden. Ihr könnt sagen was euch gefällt oder nicht, was gut oder falsch läuft. Und das Beste: Das gilt nicht nur für Zuhause. In manchen Orten gibt es ein Kinder- und Jugendparlament, -beiräte oder einen Jugendgemeinderat. Darin arbeiten gewählte Kinder und Jugendliche zusammen, machen sich Gedanken um ihren Ort und darüber, was für Kinder und Jugendliche gemacht werden sollte.

In Hagenbach will man so eine Einrichtung aufbauen. Neulich gab es dazu eine Infoveranstaltung, zu der knapp über 20 Kinder und Jugendliche gekommen sind. Sabrina Kleinhenz, Jugendparlamentarierin aus Herxheim/Hayna, hat von ihrer Arbeit erzählt. „Je mehr ihr seid, umso stärker werdet ihr gehört“, sagt sie. Egal ob es um mehr oder bessere Spielangebote und Treffpunkte geht, die Sicherheit im Straßenverkehr oder den Umweltschutz – gewählte Kinder- und Jugendvertreter können sich um Themen kümmern, die sie für wichtig halten. Dafür muss man allerdings schon etwas Arbeit und Zeit mitbringen. Denn einfach nur sagen: „Das gefällt uns nicht“, hilft niemandem. In einem Jupa (das ist die Kurzform von Jugendparlament) kann man richtige Pläne entwerfen, darüber diskutieren, Informationen sammeln, Leute befragen, Pläne wieder neu machen. Eben alles, was die Erwachsenen in ihren Gremien auch tun. Gewählte Kinder- und Jugendvertreter haben das Recht gehört zu werden, zum Beispiel im Gemeinderat. „Auch wenn wir Erwachsene sind, braucht ihr keine Scheu haben uns Gemeinderäte oder den Bürgermeister anzusprechen. Wir hören euch zu und nehmen euch ernst“, sagt Beigeordneter David Betsch. Als gewählter Kinder- und Jugendvertreter hat man aber auch die Pflicht, den Wahlauftrag ernst zu nehmen und sich an Sitzungen oder Arbeitskreisen zu beteiligen. „Ihr werdet, so wie auch ich, merken, dass manche Dinge sehr viel Zeit kosten und man nicht immer alles sofort erreichen kann, was man gerne hätte“, sagt Beigeordneter Tobias Zimmermann. Manchmal braucht man viel Geduld und muss lernen, die Meinung von anderen zu respektieren – auch wenn das nicht immer leicht fällt. Wie schon gesagt: ihr könnt reden. Nur – wenn niemand was sagt, kann man nix hören und je mehr Stimmen zusammen kommen umso lauter wird der Chor. In Hagenbach will man auf jeden Fall weiter an einem Jupa arbeiten und sich bald zu Workshops wieder treffen.