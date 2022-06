Ein 17 Jahre alter junger Mann besprühte in Karlsruhe in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich mehrere vorbeifahrende Autos mit einem Feuerlöscher. Einen Autofahrer traf es bei der Haltestelle Mühlburger Tor. Ein junger Mann hatte gezielt auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs gesprüht, so dass der Fahrer kurzzeitig ohne Sicht war und zwangsläufig abbremsen musste. Er verständigte die Polizei. Diese konnte den alkoholisierten Jugendlichen in der Nähe ausfindig machen. Die Polizei sucht weitere Autofahrer, die besprüht und gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721 666-3311, zu melden.