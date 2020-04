Zwei Jugendliche haben am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr leere Weinflaschen von der Weiherfeldbrücke auf die Bundesstraße 10 geworfen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Vorfall gemeldet.

Die zwei Flaschen wurden demnach auf die Südtangente für die Fahrtrichtung Ost geworfen und zerbrachen links neben der Fahrbahn und rechts auf dem Standstreifen. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es laut Polizei nicht.

Die Polizisten trafen zwei 16-Jährige an der Brücke an. Ein Alkoholtest bei der jungen Frau sowie bei dem jungen Mann hätten einen Wert von über 1 Promille ergeben. Sie mussten die Beamten mit auf das Revier begleiten und wurden an ihren Eltern übergeben.