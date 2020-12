Die Freundin einer 17-Jährigen erhielt am Dienstag gegen 22 Uhr auf ihr Mobiltelefon ein Video übermittelt, das die 17-Jährige gefesselt und geknebelt zeigte. In der Annahme, dass sich ihre Freundin in einer Notsituation befand, verständigte sie die Polizei. Kurz darauf erhielt sie eine erneute Mitteilung, diesmal vom 17-jährigen Freund, in der er ankündigte, seiner Freundin etwas antun zu wollen.

Die Wohnadresse des Freundes in Karlsruhe, bei dem die 17-Jährige zu Besuch war, war zunächst nicht bekannt, lediglich dessen Vorname. Der Polizei gelang es schließlich, die Wohnung in der Nordweststadt ausfindig zu machen. Nach zunächst telefonischer und anschließender persönlicher Kontaktaufnahme mit den beiden 17-Jährigen gegen 23.20 Uhr stellte sich dann heraus, dass es sich um einen üblen Scherz gehandelt hatte. Beide gaben an, dass sie nicht davon ausgingen, dass die Freundin dies ernst nehmen würde.

Dieser schlechte Scherz führte schließlich zu einem größeren Polizeieinsatz an dem 12 Streifenwagen beteiligt waren. Derzeit wird geprüft, ob die beiden 17-Jährigen für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.