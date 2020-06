Ein in der Straße Im Steingebiß in Rheinzabern geparkter weißer Transporter (Mercedes Sprinter) ist am Samstag, 6. Juni, zwischen 1.30 und 1.45 Uhr beschädigt worden. Unbekannte warfen laut Polizeibericht die Heckscheibe des in einem Wohngebiet geparkten Transporters mit einem Stein ein und beschädigten den rechten Außenspiegel. Jugendliche kommen als Tatverdächtige in Frage. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, und es wird ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 07271 92210 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.