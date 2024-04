Knapp 60 junge Leute verschaffen sich beim Ostercamp in der Südpfalz-Kaserne einen Einblick ins Soldatenleben. Dabei gab es viel Neues zu lernen und entdecken, teilweise auch persönliche Grenzen.

Seit der Aussetzung der Wehrpflicht ist die Bundeswehr darauf angewiesen, dass sich Freiwillige zum Dienst an der Waffe verpflichten. Dazu wird, um die gesetzten Ziele zu erreichen, die Werbetrommel gerührt. Ende März trafen sich 57 Interessierte in der Germersheimer Südpfalz-Kaserne im Ostercamp, um beim Luftwaffenausbildungsbataillon Bundeswehr-Luft zu schnuppern, um einen Einblick ins Soldatenleben zu erhalten.

... und kriechend. Immer unter den wachsamen Augen erfahrener Ausbilder. Foto: Wiedemann

Die meisten Ostercamp-Teilnehmer, junge Frauen und Männer, kamen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Bielefeld. Nach der Einkleidung, also dem Tausch der Zivilkleidung gegen die Uniform, begann nach Mitteilung des Luftwaffenausbildungsbataillons „für die Teilnehmer eine spannende Woche voller interessanter Ausbildungsabschnitte“. Gleich am ersten Tag stand nach einem Unterricht über die Anzugsordnung der Bundeswehr, das Ausbildungsthema „Leben im Felde“ auf dem Programm. Neben einer Einweisung in verschiedene Überlebenstechniken galt es, auch selbst Hand anzulegen: Ein Ei im Wasser zum Kochen bringen, Feuer machen ohne Hilfsmittel und Wasser mit einem selbstgebauten Wasserfilter reinigen zum Beispiel. Für alle Jugendlichen sei dies absolutes Neuland und spannend zugleich gewesen.

Nur eine der Aufstiegsmöglichkeiten bei der Bundeswehr: die Kletterwand. Foto: Wiedemann

Feuer und Bewegung

Bei der „Stationsausbildung“ am zweiten Tag, bekamen die Jugendlichen einen Einblick in den Soldatenalltag. An jeder Station wurden sie laut Luftwaffenausbildungsbataillon von erfahrenem Ausbildungspersonal des Verbandes eingewiesen. Im Dunkelgang galt es, sich mit den Nachtsehgeräten bei absoluter Dunkelheit zurechtzufinden und verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Auf der Lehr- und Trainingsanlage, der Letra-Bahn merkten die Teilnehmenden ganz schnell, dass die gestellte Aufgabe nur gemeinsam als Gruppe zu lösen war. Am Nachmittag waren die Jugendlichen bei der Brandbekämpfung selbst gefordert. Ob im Umgang mit verschiedenen Löschmitteln, das Löschen eines Brandes oder das Ablöschen einer brennenden Person – es ging heiß her. An der Station „Orientieren im Gelände“ war etwas Zeit zum Durchatmen. Das Lesen einer Karte wurde ebenso erklärt wie der Umgang mit einem Kompass sowie das Ermitteln des eigenen Standortes.

Teamgeist war auf der Lehr- und Trainingsanlage, kurz Letra-Bahn gefragt. Foto: Wiedemann

Hindernisbahn und Erste Hilfe

Am Mittwoch ging es auf die Hindernisbahn. Nach einer Aufwärmphase wurden die Hindernisse erklärt, und es wurde erklärt und gezeigt, wie man sie überwindet. Anschließend wurde es nach Mitteilung des Luftwaffenausbildungsbataillons für die Jugendlichen ernst: Ob Sprunggerüst, Balancierbalken, Eskaladierwand (eine bis zu zweieinhalb Meter hohe Holzwand oder Mauer) oder Kriechtunnel, „die Hindernisbahn verlangte alles ab und brachte einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Grenzen“. Bei der Sanitätsausbildung war die Anstrengung jedoch schnell vergessen.

Bevor es zur Sache ging, stand die Einkleidung an: Uniform statt Zivilklamotten für die jungen Damen und Herren. Foto: Wiedemann

Positive Resonanz

Die Beweggründe für die Teilnahme an dieser nicht alltäglichen Veranstaltung waren laut Luftwaffenausbildungsbataillon „breit gefächert und wurden durchweg mit positivem Feedback belegt“. Positiv am Ostercamp sei unter anderem die Möglichkeit bewertet worden, „sich einen klaren und deutlichen Einblick in den Soldatenberuf zu verschaffen“ und sich selbst beruflich zu orientieren. „Man ist nicht auf Erzählungen von anderen angewiesen“, wird eine Teilnehmerin in der Pressemitteilung zitiert. So habe das Ostercamp etwaige Vorurteile gegenüber dem Soldatenberuf, die zu Beginn bei dem einen oder anderen noch im Raum gestanden hätten, beseitigt, teilte das Luftwaffenausbildungsbataillon abschließend mit.