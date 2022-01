Mit einer Pistole bewaffnet waren am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zwei „coole Bad Boys“ in der Innenstadt unterwegs. Zeugen meldeten das der Polizei, die die Jungs schnell entdeckte und kontrollierte. Dabei fanden die Polizisten bei einem 13-Jährigen eine sogenannte „Softair-Pistole“. Warum die beiden Jugendlichen, der andere Junge war 14 Jahre alt, die Luftdruckpistole mit sich führten, wollten sie nicht angeben. Da die beiden Jungs keine Erlaubnis zum Führen der Luftdruckpistole hatten, wurde die Waffe sichergestellt. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss ganz „uncool“ in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWI) eingeleitet: Zwar ist der Erwerb einer Softair-Pistole erlaubt – abhängig von der Schussenergie – jedoch wird ein Waffenschein benötigt. Laut Paragraf 53 kann diese OWI mit bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Im Fall des Jugendlichen wird diese wohl eingestellt, weil er mit 13 Jahren noch nicht strafmündig ist. Doch die Eltern dürfen sich möglicherweise über eine Rechnung des Polizeieinsatzes freuen – was auch nicht billig sein dürfte.