Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pumptrack, Table, Double und Step up: Was im Zusammenhang mit Radsport zunächst sehr ungewohnt klingt, soll in Lingenfeld bald Realität werden. „Diese Idee ist eine Herzensangelegenheit für uns. Die Jugendlichen bilden eine tolle Gemeinschaft, sind sehr engagiert und haben sich das nach Corona verdient“, findet Bianca Dietrich.

Dirtbike entwickelte sich in den 1990er-Jahren als Variante des Radsports in den USA. Anlagen existieren in Sondernheim, Landau und Kirrweiler. In Lingenfeld hat sich eine Gruppe Jugendlicher