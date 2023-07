Das hätte auch anders ausgehen können: Am Samstagnachmittag befanden sich laut Polizei drei Kinder, beziehungsweise Jugendliche im Einfahrtsbereich zu einem Parkhaus in der Akademiestraße. „Dort entleerte einer der Personen eine mitgebrachte Flasche mit einer Flüssigkeit“, heißt es im Polizeibericht. Kurz danach sei ein Fahrzeug durch die Flüssigkeit in das Parkhaus gefahren. Nachdem das Fahrzeug den Einfahrtsbereich passiert hatte, habe dieselbe Person die Flüssigkeit entzündet.

Als es zu einer Stichflamme und einem Brand kam, rannten die jungen Menschen über die Karlstraße in Richtung Erbprinzenstraße. Dort konnte einer der Jugendlichen von einem Zeugen eingeholt und festgehalten werden. „Jedoch wird er von bis dahin unbeteiligten Personen angesprochen und aufgefordert die festgehaltene Person in Ruhe zu lassen“, heißt es im Polizeibericht weiter. In dieser Diskussion gelingt es dem Jugendlichen letztlich unerkannt zu flüchten. Der Schaden der an der Einfahrt des Parkhauses entstanden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Auswertung der im Eingangsbereich befindlichen Videoanlage dauern an.

Die drei bislang unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben: Alle drei waren männlich, zirka 12 bis 16 Jahre alt und von dünner Statur. Eine Person trug ein rotes Fußballtrikot von Real Madrid mit der Aufschrift „James 10“, eine Jeans, weiße Turnschuhe, eine schwarze Bauchtasche, sowie eine dunkle Mütze. Die zweite Person trug ein blaues Fußballtrikot von Manchester United mit der Aufschrift „Ronaldo 7“, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, eine auffällig große Goldkette und eine schwarz/weiße Mütze. Die dritte Person trug ein türkisfarbenes Fußballtrikot, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, eine schwarze Umhängetasche und eine schwarz/weiße Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.