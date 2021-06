Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Samstagabend im Badepark Wörth. Jugendliche waren über den Zaun in das Freibad geklettert. Daraufhin habe es „eine Meinungsverschiedenheit mit dem Bademeister“ gegeben, bestätigte ein Sprecher der Polizei Wörth auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Jugendlichen hätten sich unberechtigt im Badepark aufgehalten. Leser hatten von einem Polizeieinsatz am Bad berichtet. Außerdem war wegen des Vorfalls zeitweise der Eingang zum Bad geschlossen.