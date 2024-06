Vom 6. bis 12. Oktober wird der Jugendmedienworkshop des Bundestages unter dem Motto „Liebe Demokratie, wir müssen reden – 75 Jahre Grundgesetz und Deutscher Bundestag“ durchgeführt. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) macht darauf aufmerksam. Laut Mitteilung können sich politik- und medieninteressierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren bewerben. Der einwöchige Workshop bietet 25 jungen Menschen einen Einblick in den Alltag in der Bundeshauptstadt. Wer Lust hat, sich kritisch mit dem aktuellen politisch-parlamentarischen Geschehen auseinanderzusetzen, Abgeordnete persönlich zu treffen, an Gesprächen mit Mitgliedern von Fachausschüssen teilzunehmen und mit Fachleuten zum Thema in den Dialog zu treten, kann sich bis 14. Juli bewerben. Es werden zudem journalistische Online-Dossiers mit Text-, Audio-, Video- und Social-Media-Beiträgen gestaltet. Bewerbung unter www.jugendpresse.de.