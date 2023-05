Zwei Jugendliche flüchteten am Mittwochabend in der Karlsruher Südstadt auf einem Roller vor einer Polizeikontrolle und lieferten sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt gegen 18.40 Uhr auf ein Kleinkraftrad aufmerksam, das die Wielandtstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Als die Beamten den Fahrer sowie seinen Sozius kontrollieren wollten, flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg der Rüppurrer Straße. Bei dem Versuch auf dem Gehweg zu wenden, kamen die jungen Männer zu Fall und ergriffen anschließend zu Fuß die Flucht. An der Ecke Marienstraße / Baumeisterstraße gelang es den Polizisten dank der Hilfe eines Zeugen das Duo zu stellen.

Bei der Kontrolle der beiden 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen fanden die Beamten in der Hosentasche des 17-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Roller zuvor entwendet worden war und der jugendliche Fahrer keine Fahrerlaubnis dafür besitzt. Beide Männer müssen nun mit Ordnungswirdrigkeiten- und Strafanzeigen rechnen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefon 0721 666-3411 zu melden.