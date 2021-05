Vier Jugendliche, die am Dienstagabend auf zwei E-Scootern in der Karlsruher Innenstadt unterwegs waren, flüchteten auf ihren Fahrzeugen vor einer Polizeikontrolle. Wegen der festgestellten Ordnungswidrigkeit – beide Scooter waren mit nicht erlaubten zwei Personen unterwegs – sollten die Fahrzeugnutzer gegen 21 Uhr in der Pfarrer-Löw-Straße einer Kontrolle unterzogen werden, so die Polizei. Bei Ansprache ergriffen die Jugendlichen jedoch umgehend die Flucht und versuchten, den Beamten zunächst mit ihren Rollern zu entkommen. Als ihnen dies nicht gelang, warfen sie die Elektrofahrzeuge kurzerhand vor die verfolgenden Streifenwagen, teilten sich auf und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten einen der Flüchtenden ergreifen und dessen Personalien feststellen. Die Ermittlungen zu den anderen Personen dauern an. Neben diverser Ordnungswidrigkeiten werden sich die Fahrzeugführer ebenso strafrechtlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.