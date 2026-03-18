Unbekannte haben am Dienstag, 17. März, gegen 19 Uhr eine Fensterscheibe der Sporthalle der Grundschule in Rülzheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ist von den Tätern bislang nur bekannt, dass es sich um dunkel gekleidete Jugendliche handelte. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07244 9581603 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.