Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in Winden zwei Jugendliche, 14 und 18 Jahre alt, angegriffen. Nach Angaben der Bundespolizei soll der Täter die beiden bereits im Zug von Karlsruhe nach Winden beleidigt haben. Nach dem Aussteigen am Bahnhof gegen 19.15 Uhr ging er demnach auf einen der Männer los und gab ihm eine „Kopfnuss“. Es entwickelte sich eine Schlägerei. Dabei sprühte der Angreifer den Jugendlichen Pfefferspray ins Gesicht. Die Jugendlichen flüchteten, der Täter verfolgte sie und warf mit Steinen. Danach ist er laut Bundespolizei in einen Zug Richtung Landau eingestiegen. Der mutmaßliche Täter sei zwischen 25 und 35 Jahre alt und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Arbeitshose bekleidet. Die Bundespolizei in Kaiserslautern hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei, E-Mail bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de, Telefon 0631 34073-0 , oder bei der Polizei Wörth, Telefon 07271 9221-0, E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.