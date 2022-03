Drei Täter haben am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss einen Einkaufsmarkt in Östringen überfallen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie überwältigten zwei Angestellte des Supermarktes und entnahmen das in einer Kasse befindliche Bargeld. Sodann zwangen sie die Angestellten den Tresor in einem Büroraum zu öffnen, aus dem sie weiteres Bargeld entnahmen. Dann fesselten die Täter die beiden Geschädigten mit Seilen an Händen und Beinen und verließen den Supermarkt mit einer Beute von zirka 10.000 Euro. Die beiden Angestellten konnten sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Bei umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, wurden in einem Waldstück drei Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren vorläufig festgenommen. Sie wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Gegenstand der andauernden Ermittlungen ist auch, ob ein Zusammenhang mit zwei Raubüberfällen Anfang Februar in Weingarten sowie Anfang März in Jöhlingen besteht.