Der Eurodistrict Pamina mit Sitz in Lauterbourg plant eine Jugendkonferenz zum Thema Klimaschutz. Sie soll am 6. und 7. Mai in der Jugendbegegnungsstätte Albert Schweitzer in Niederbronn-les-Bains stattfinden. Projektpartner sind der Landkreis Südliche Weinstraße, der Stadtjugendausschuss Karlsruhe und das Réseau d’Animation intercommunal. Die teilnehmenden Jugendlichen sollen grenzüberschreitend über Klimaschutzfragen diskutieren und über Klima-Aktionen berichten Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt, Anmeldungen sind sofort möglich. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.eurodistrict-pamina.eu/de/de-pamina-jugendkonferenz-klimaschutz.html