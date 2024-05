Jugendlichen fällt es oft schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Nun gab es einen Workshop zum Thema Rap. Eine Rapagoge erklärt, warum diese Ausdrucksform helfen kann.

Einen Weg zu finden, sich selbst auszudrücken, kann in der Jugendzeit für viele ein Problem sein. Die Rapagogen der Who.Am.I Creative Academy haben sich darauf spezialisiert, Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von Rap Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zu geben. Jüngst gab es im Kinder- und Jugendzentrum Hufeisen einen Workshop, der allen Teilnehmenden ein kreatives Erlebnis bieten sollte. Höhepunkt waren Raps, die die Jugendlichen selbst aufnehmen durften.

Die Teilnehmer des Workshops. Foto: IB/Norman Welauer

Am letzten Tag des Workshops sind die Vorbereitungen für eine kleine Vorführung bereits getroffen. Die Schülerinnen und Schüler, die schon fleißig an ihren Texten gearbeitet haben, entspannen oder treffen letzte Vorkehrungen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Marcel Reif, der mit einem Kollegen den Kurs organisiert und durchgeführt hat. Seit gut anderthalb Jahren ist der Grundschullehrer als Rapagoge (eine Kombination aus Rap und Pädagogen) tätig. „Die Kinder sollen den Mut finden, zu sich selbst und ihrer eigenen Stimme zu stehen“, beschreibt Reif seine Aufgabe.

Das Thema bestimmen die Klassen

Für gewöhnlich fokussieren sich die Rapagogen auf Schulklassen zwischen der 2. Klasse und Berufsschulen. Bei diesen Einsätzen gehe es darum, die Klassengemeinschaft zu stärken und Teambildungsmaßnahmen durchzuführen. Was genau in den einzelnen Workshops behandelt wird, hängt immer von den einzelnen Klasse selbst ab - mal geht es um den hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, mal um ein Mobbingproblem in der Klasse. „Unser Vorsatz bleibt trotzdem immer gleich: Selbstvertrauen entdecken, die eigene Identität finden und dem Leben mehr Struktur verleihen.“ Für Marcel Reif, der selbst seit seiner Jugend im Rap eine Leidenschaft gefunden hat, stellt die Kombination aus Rap und Pädagogik dafür einen guten Weg dar. Er kritisiert, dass im normal Schulalltag kaum Zeit für die Selbstergründung der Schülerinnen und Schüler bleibt. „Schlimme Erlebnisse in der Schulzeit können Menschen ein Leben lang prägen, deswegen wollen wir allen ein Erfolgserlebnis ermöglichen“, erläutert Reif.

Bei jedem Workshop können die Kinder und Jugendlichen eigene Rap-Texte schreiben und diese am Ende der Arbeitsphase vorstellen, meist in Videoform. Die Jugendlichen müssen können das Thema frei wählen. „Das sind oft sehr intrinsische Dinge, die die jeweilige Person beschäftigen“, erklärt Reif. Jahrgangsübergreifend seien Themen wie familiäre Probleme, Freundschaft oder andere Aspekte aus der täglichen Lebensrealität. Der Umgang mit diesen Problematiken könne etwas befreiendes haben, sei aber nicht per se einfach. „Wir beschäftigen uns auch viel mit den Themen, die die Jugendlichen ansprechen. Manchmal ist das nicht einfach. Ich habe da auch schon geweint“, schildert Reif ehrlich. Die Corona-Pandemie sieht er als einen herben Einschnitt, der viele Probleme verschlimmert habe. Diese müssten nun aufgearbeitet werden.

Schüchterne werden mutiger

Im Jahr besucht die Who.Am.I Creative Academy in ganz Deutschland etwa 400 Klassen, Reif selbst war schon bei etwa 40 und 50 Besuchen dabei. Zu Beginn verhalten sich die meisten Schüler skeptisch und zurückhaltend, mit Zunahme des gegenseitigen Vertrauens steigere sich die Anzahl aber regelmäßig. „Am Ende treten 90 Prozent bereitwillig vor das Mikrofon.“ Um die Teilnehmenden besser motivieren zu können, streben die Rapagogen eine professionelle Nähe an. Damit wollen sie einen Kontrast zu den Lehrkräften erreichen. „Für gewöhnlich bildet sich schnell eine Vertrauensbasis.“ Das helfe vor allem den schüchternen Kindern. Reifs Fazit: „Rap ist eine super Therapie.“