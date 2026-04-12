In der Gemeinde soll ein Treffpunkt für Jugendliche eingerichtet werden. Die Verwaltung soll mit Jugendlichen und Jugendpflegern einen solchen suchen.

Jugendliche im Dorf suchen nach Treffpunkten, an denen sie vor allem in den warmen Monaten abends und bis in die Nacht verweilen können. Beliebte Orte sind Spielplätze, Bereiche hinter dem Centrum für Kunst und Kultur, Schulgelände oder Parkplätze – meist Plätze mit Sitzgelegenheiten. Diese Treffpunkte werden unterschiedlich genutzt, teils verschmutzt oder vereinzelt beschädigt. „Dies stößt in der Bevölkerung verständlicherweise auf Unmut, sodass Jugendliche an diesen Orten zunehmend nicht mehr gern gesehen sind“, erklären Lisa Dudenhöffer-Essert (CDU) und Yvonne Klein (Aktive) in ihrem Antrag.

Um das Problem zu lösen, schlagen die Fraktionen CDU und Aktive Bürger vor, einen eigenen Treffpunkt für Jugendliche zu schaffen. Ziel ist es, einen Ort zu bieten, an dem sich Jugendliche ungestört und unabhängig von Öffnungszeiten – etwa des Jugendtreffs – aufhalten können. Die Planung und Umsetzung soll in enger Zusammenarbeit mit Jugendpflegern und den Jugendlichen selbst erfolgen. Dadurch sollen junge Menschen aktiv an der Gestaltung und Nutzung ihres Treffpunkts beteiligt werden. Für das Projekt hat die Gemeinde im aktuellen Doppelhaushalt 15.000 Euro bereitgestellt. Der Antrag der beiden Fraktionen wurde im Gemeinderat positiv beschlossen.