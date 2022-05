Aus Anlass des 175-jährigen Bestehens der Braun’schen Stiftung findet am Samstag, 21. Mai, 19 Uhr, im Innenhof des Seniorenheims ein Konzert mit dem Hoffmann-Hammer-Trio statt. Die drei Neupotzer präsentieren an diesem Abend ihr Programm „Chanson trifft Mundart“. Die Jubiläumsfeier des Heims war wegen Corona nur eingeschränkt möglich. Daher wird die Feier in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen fortgesetzt.

Das Hoffmann-Hammer-Trio, das schon viele Jahre in der Kleinkunstszene unterwegs ist, steht für anspruchsvolle Eigenkompositionen, handgemachte Musik und harmonischen Gesang, gepaart mit Pfälzer Mundart und Lyrik, mal heiter, mal nachdenklich. Durch lange Bühnenerfahrung hat sich das Geschwisterpaar Inge Hoffmann und Klaus Hammer ein umfangreiches Repertoire erarbeitet. Ihre meist selbstkomponierten Lieder handeln von Frieden, Freiheit, Alltagsthemen, Liebe zu Enkelkindern und zur Heimat. Hervorragend ergänzt werden die Chansons von Erich Hoffmann, der mit seinen Pfälzer Anekdoten und Gedichten die Zuhörer zum Lachen bringt.

Info



Eintrittskarten gibt es bei der Heim-Verwaltung unter Telefon 07272 92850 oder unter info@braunschestiftung.de. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Katholischen Pfarramt in Rülzheim statt.