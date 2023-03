Riesige Resonanz, super Stimmung: Mit einem 80-minütigen, von Thorsten Tuttas moderierten Jubiläumskonzert, zu dem rund 200 Besucher am Sonntag in die Christuskirche kamen, hat „Chorioso“, der moderne, gemischte Chor des Männergesangvereins (MGV) Einigkeit Lingenfeld sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. „Die Kirche war voll besetzt. Wir mussten noch sämtliche Stühle aus allen Ecken holen“, freute sich MGV-Vorsitzende Annette Kienle über den gewaltigen Zuspruch. Die Gäste freuten sich dagegen über das vielseitige Programm mit ruhigen, besinnlichen, aber auch lauten, mitreißenden Tönen: Ob geistliche Literatur, Evergreen, Film- oder Musicalsong – die Zuhörer waren von den 15 Werken und der Zugabe begeistert. Gerne kamen sie auch Aufforderungen von Chorleiterin Janina Moeller nach, mitzumachen. Apropos mitmachen: Laut Kienle hat sich die Aktivenzahl seit Chorbestehen verdreifacht – auf 27 Akteure. „Das war ein richtig musikalisches Wochenende. Es ist toll, dass zwei Veranstaltungen in einem Dorf so erfolgreich waren“, schwärmte sie angesichts des Dorfmusikanten-Konzerts am Samstag. Weil auch Geselligkeit dem MGV wichtig ist, klang die Geburtstagsfeier im Sängerheim gemütlich aus.