Der Schwimmclub Wörth wurde vor 50 Jahren gegründet. Ein Grund zu feiern also. Doch aufgrund der Corona-Lage ist dies für den 288 Mitglieder starken Verein nicht so möglich wie erhofft.

Es war im Gasthaus „Zum Engel“ in Wörth, wo sich am 19. Mai des Jahres 1971 – ein Mittwoch – die Gründer des Schwimmclubs trafen. Sogar die exakte Uhrzeit der Gründung ist bekannt: 19.50 Uhr. Richtig voll war es bei 86 Anwesenden, darunter der damalige Bürgermeister Karl Josef Stöffler sowie Vertreter des Südwestdeutschen Schwimmverbandes und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Auffallend in der Gästeliste auch die Vertreter anderer Schwimmvereine aus Karlsruhe und gar aus Neustadt. Unterstützt wurde das Bestreben, einen Schwimmclub zu gründen, auch von den örtlichen Schulen, wie es die vereinseigene Chronik belegt. Noch heute kommen die fast 300 Mitglieder nicht nur aus Wörth, sondern auch aus den umliegenden Verbandsgemeinden.

Am Anfang war eine Interessengemeinschaft

Im April 1971 hatte sich eine Interessengemeinschaft gebildet, die aus 80 Personen bestand. Diese hatten sich das Ziel gesteckt, sich „der körperlichen Ertüchtigung durch alle Arten des Schwimmsports“ zu widmen. Der Zeitpunkt ist logisch, wurde doch gerade das moderne Hallenbad auf dem Dorschberg eröffnet. Am Gründungstag des Schwimmclubs wurden 67 Eintrittserklärungen gezählt. Der Verein sah vor, Angebote für jeden zu bieten, vom Schwimmunterricht für alle Altersklassen über Wasserball bis hin zum Wettkampf- und Kunstschwimmen. Heinz Martin Brüns wurde der erste Vorsitzende. Die DLRG war damals noch im Verein integriert – Hans Teichmann war der Vorsitzende dieser Abteilung. Seit 1992 geht die DLRG in Wörth ihren eigenen Weg.

Nach dem Hallenbad wurde in Wörth auch der große Badepark eröffnet und damit weitere Trainingsmöglichkeiten für Schwimmer. Die Schwimmclub-Jugend engagierte sich als Aufsicht. Der Verein begann Tauchkurse anzubieten und auch Tauchreisen zu organisieren. Das 24-Stunden-Schwimmen für jedermann wurde ins Leben gerufen, das mittlerweile in verkürzter Form ausgerichtet wird. Seit 1998 nimmt der Verein sogar auf internationaler Ebene an Wettkämpfen teil. In diesem Jahr gab es mit dem 12-jährigen Philipp Weiß einen Rheinland-Pfalz-Meister im Verein. Max Zimmermann und Ester Werling sind nur zwei der weiteren Namen, die mit großen Erfolgen beim SC Wörth und der Jugendarbeit verbunden sind.

Einnahmequelle fehlt

Seit 2004 veranstaltet der Schwimmclub Wörth den Bienwaldcup für Vereine aus der Region; 2008 erweitert um den Kids Cup. Aber auch abseits des nassen Elements gab es Aktivitäten für die Mitglieder: Grillfeste, Fahrradtouren, Glühweinwanderung und mehr. Gerade der Bienwaldcup ist für den Verein eine wichtige Einnahmequelle, erklärt Sabine Zimmermann, im Verein als Schriftführerin und Pressewart engagiert. Wegen Corona fehlt diese Einnahmequelle. Letztmals konnte der Cup 2019 ausgetragen werden. Noch problematischer: So lange die Schwimmbäder geschlossen sind, ist auch an Training nicht zu denken. So hofft man beim SC Wörth darauf, dass der Badepark bald freigegeben ist. Das Hallenbad, für dessen Erhalt sich der Verein zuletzt aktiv eingesetzt hat, wird derzeit saniert und steht – so die Hoffnung der Schwimmer – nach der Freibadsaison wieder zur Verfügung. „Wir sind eben aufs Schwimmbad angewiesen“, so Zimmermann. Im vergangenen Jahr konnte der Verein abends im Badepark trainieren, nach der offiziellen Öffnungszeit. Nach Ende der Freibadsaison bis heute wird „trocken“ trainiert. Joggen und Gymnastik sollen fit halten. Heim- und Hallentraining anstatt Sport im Wasser.

Fotoaktion zum Jubiläum

Ein großes Fest war zum 50. Jubiläum geplant – und gefeiert werden soll, wenn möglich, auch noch. Das Problem ist die Ungewissheit. Doch der Verein ist mit der Stadt in Kontakt, um vielleicht etwas im Badepark anbieten zu können. Details gibt es noch nicht. Bis dahin können sich Interessierte auf der Webseite des Vereins über die Historie informieren. „Unmassen von Bildern“ sind laut Sabine Zimmermann vorhanden und sollen in Themen-Blöcken veröffentlicht werden. Alle paar Wochen soll es ein neues Thema geben. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich also.

INFO

Die Webseite des Schwimmclub Wörth: https://sc-woerth.de/