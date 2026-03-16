Rund 350 Gäste feierten am Samstagabend in der Stadthalle den Jubiläumsball anlässlich „750 Jahre Stadtrechte“. Gastgeber waren die Stadt Germersheim und der Tanzsportclub (TSC) Blau-Gold Germersheim. Ein abwechslungsreiches Programm und die Musik des Uni Tanzorchesters vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sorgten für einen stimmungsvollen Abend mit zahlreichen Höhepunkten – charmant präsentiert von Christoph Buttweiler und Beatrix Leibfried. Die Tanzfläche blieb kaum leer: In jeder Runde wechselten mehrfach Musik und Tanzstil, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war. Wer sich nicht selbst aufs Parkett wagte, konnte beeindruckende Show-Einlagen genießen. So begeisterten die Künstlerinnen und Künstler der TS Monkey Dance und die Rope Skipper der Turnerschaft das Publikum. Später zeigte eine Gruppe des TSC Royal Rülzheim ihr Können. Den glanzvollen Höhepunkt des Abends bildeten die Tanzvorführungen von Tim Gordon (14) und Luisa Huber (13) vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim. Das junge Tanzpaar präsentierte Standard- und Lateintänze auf höchstem Niveau – voller Ausdruck und Präzision. Zum Auftakt des Jubiläumsballs kündigte Bürgermeister Marcus Schaile an, dass 2027 wieder ein Bürgerball stattfinden wird.

Nächstes Jahr soll es in der Stadthalle wieder wieder einen Bürgerball geben. Foto: Iversen Die Uni Big Band Karlsruhe sorgte mit ihrer Musik für viel Abwechslung auf der Tanzfläche. Foto: Iversen Jubiläumsball in der Germersheimer Stadthalle zur Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren. Foto: Iversen