Auf der Bühne der Bellheimer Gartentage wurde ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Ortsbürgermeister Paul Gärtner präsentierte vor großem Publikum das Logo für das Fest „1250 Jahre“ Bellheim. Die Gemeinde feiert in zwei Jahren, in 2024, ihren 1250. Geburtstag. Die Vorbereitungen für das Festwochenende vom 23. Bis 25. August 2024 gehen jetzt in die intensive Phase, berichtete Matthias Städtler, Vorsitzender des Gewerbeverbandes, am Samstag. „Deshalb wollten wir der Ortsgemeinde die passende Bühne bieten, auf der das Logo vorgestellt werden kann.“ Entworfen haben es Kilian Kunz, Andreas Rüdiger und Moritz Städtler als Gemeinschaftsarbeit Es vereint die Bellheimer Traditionsfigur des „Bellemer Lords“, markante Kirchtürme des Ortes und das Bellheimer Wappen.